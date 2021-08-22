Один человек погиб, восемь пострадали в дорожной аварии в Нижегородской области

На федеральной трассе «Волга» столкнулись микроавтобус «Рено» и грузовик «Скания». В сообщении регионального МЧС уточняется, что детей среди участников ДТП нет, при каких обстоятельствах произошла авария – пока неизвестно.
2021-08-22T10:31:13+03:00
2021-08-22T10:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891072-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 22 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…