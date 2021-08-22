Журналисту Илье Васюнину грозит 30 суток ареста за пикет у здания ФСБ на Лубянке

В отношении сотрудника телеканала RT составили протокол о нарушении правил проведения акции, рассказал агентству ТАСС адвокат Дмитрий Захватов. Васюнин остался на ночь в отделе. Остальных задержанных – по данным проекта «ОВД-Инфо» 11 человек – отпустили из полиции.

Журналисты вышли на пикеты в знак протеста против признания телеканала «Дождь» и издания «Важные истории» иностранными агентами.