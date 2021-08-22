В штате и городе Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана

В штате и городе Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана, который приближается к северо-восточному побережью США.

Из-за ливня и сильного ветра – предвестника урагана — в крупнейшем городе США Нью-Йорке пришлось прервать первый с начала пандемии коронавируса концерт на открытом воздухе. В нём должны были участвовать такие звёзды как Карлос Сантана и группа Killers. На концерт пришли десятки тысяч людей. Killers вышли из ситуации, сыграв прямо в гримёрке на акустических гитарах один из своих хитов, сообщает телеканал CNN.

Незадолго до начала буйства природной стихии мэр Нью-Йорка ввёл режим чрезвычайной ситуации.

Билл де Блазио призвал жителей оставаться дома и отказаться от поездок, особенно на автомобиле. Со своей стороны губернатор штата Нью-йорк помимо введения ЧС мобилизовал сотни военных. Эндрю Куомо сказал, что ураган Генри. который всё ближе к северо-востоку США, относится к первой категории, это значит что его скорость дойдет почти до 130ти километров в час. Метеорологи не исключают, что новый ураган может стать сильнейшим в Штатах за 30 лет. Закрыта для посещения статуя Свободы и другие объекты. Из-за приближения урагана в Нью-Йорке приостановят железнодорожное сообщение и работу метро. Власти не исключили, что та же участь может постигнуть и авиасообщение.

Режим чрезвычайной ситуации могут объявить в ближайшее время в соседнем Коннектикуте и ряде других штатов.