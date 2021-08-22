Президент России не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Нижний Новгород

Этот проект обсуждают с 2013 года.

С учётом принятых решений по финансированию проектов ВСМ точно можно сохранить. Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Последний отметил, что рассчитывает на реализацию этой идеи. Если высокоскоростную железнодорожную магистраль построят, то до столицы из Нижнего Новгорода можно будет доехать менее, чем за час. Глава региона отметил, что таким образом появится возможность ездить в Москву прямо на работу и это приведёт не к оттоку жителей, как многие считают, а наоборот, к появлению новых.

Изначально ВСМ планировали построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. После соревнований, как сообщали источники агентства РБК, Владимир Путин не одобрил этот проект. Министерство финансов также отказалось его финансировать, и появление первой в России высокоскоростной железной дороги отложили. Тогда чиновники отмечали, что приблизительная стоимость дороги составит более полутора триллионов рублей.

Тем временем высокоскоростную железную дорогу готовятся продолжить между Москвой и Санкт-Петербургом. Предполагается, что открытие этой магистрали сократит время пути между городами до двух с половиной часов.