На журналистов, задержанных во время пикетов на Лубянке, составили протоколы и отпустили

На ночь в отделе оставили журналиста RT.

Одиночные пикеты у здания ФСБ в Москве сопровождались задержаниями – всего, по данным портала ОВД-инфо, в отделение доставили 12 человек, в основном журналистов, вышедших поддержать коллег. Среди них оказались, ведущий подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий, журналистка The Bell Юлия Старостина, главный редактора проекта ROMB Андрей Ковалев, а также журналисты, которые сами были признаны СМИ-иногентами или работают в медиа, внесенных в реестр минюста.

На всех составили протоколы по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии, единственный, кого оставили в отделе на ночь – журналист RT Илья Васюинин. Ему грозит 30 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения акций.

Участники пикетов вставали с плакатами «Свободная журналистика, а не вот это вот все», «Снова путч», «Сами вы иноагенты», «Журналистика — не преступление», а на плакате признанной СМИ-иноагентом Софьи Гройсман был текст, который медиа обязаны размещать в своих материалах. Ее задержали, обосновав это тем, что она собирает вокруг себя людей – речь о журналистах, которые освещали акцию. Остальных участников одиночных пикетов, в автозаки уводили, не объясняя причин задержания.

За последние несколько месяцев многие независимые СМИ, в основном занимающиеся расследованиями, были признаны иноагентами. Последними в реестр Минюста попали телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и его журналисты