Российские дипломаты обвинили Японию в отказе предоставить информацию о жителе Кунашира, приплывшем на Хоккайдо

В заявлении посольства на странице в фейсбуке говорится, что японские чиновники из различных ведомств не хотят сотрудничать с российской стороной. Это объясняют отсутствием указаний из Токио и не подтвержденным гражданством человека.

Накануне японская пресса сообщила, что гражданин России приплыл с Курил в Японию, где попросил политическое убежище.