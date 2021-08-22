Ракета «Союз» со спутниками связи OneWeb запущена с третьей попытки

Она стартовала с Байконура около полуночи. Сейчас все 34 аппарата успешно выведены на орбиту. Об этом сообщает «Роскосмос».

Первоначально запуск ракеты был запланирован на пятницу, однако за 40 секунд до старта автоматика отменила пуск из-за нештатной ситуации. Во второй раз поводом для переноса стала просьба иностранного заказчика, который сообщил о неготовности наземных средств измерения.

В этом году «Роскосмос» планирует совершить десять запусков спутников OneWeb, которые должны обеспечить пользователей доступом в интернет в любой точке мира.

