Психиатры осматривают экс-президента Боливии, поранившую себя в тюрьме

Министерство внутренних дел страны сообщает, что судебно-медицинская экспертиза установит мотивы и психологическое состояние заключенной. Накануне стало известно, что на руках у Жанин Аньес нашли порезы, однако ее здоровью ничего не угрожает. Адвокаты назвали действия своей подзащитной ответом на злоупотребления, которым она подвергается под арестом.

Бывшая глава государства находится под стражей с середины марта. Ее обвиняют в госперевороте. В 2019 году, когда в отставку на фоне протестов подал президент Эво Моралес, Аньес, занимавшая пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет обязанности главы государства до проведения новых выборов на себя.