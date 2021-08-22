День памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечается сегодня во всем мире

День памяти учрежден Генеральной Ассамблеей ООН весной 2019 года. Поводом для этого стали громкие нападения на мечети в Новой Зеландии и на христиан на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 300 человек. По данным аналитиков, положение с защитой и обеспечением религиозных прав и свобод в мире продолжает ухудшаться. Связанные случаи насилия фиксируются ежегодно почти во всех странах.

Во многих государствах, в том числе в России, представителей религиозных меньшинств преследуют власти. Среди стран, ситуация в которых вызывает наибольшие опасения – Китай, где созданы так называемые лагеря перевоспитания для мусульман-уйгуров и других меньшинств. Там содержится более миллиона человек. Есть множество свидетельств пыток и изнасилований. Мировое сообщество всерьез обеспокоено происходящим в Афганистане, контроль над которым установило запрещенное в России террористическое движение Талибан.

Христиане являются представителями самой преследуемой религии в мире