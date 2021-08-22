Эксперты Минздрава разрешили использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко добавил, что сейчас около 85% смертности от коронавируса приходится на людей старше 60 лет.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко добавил, что сейчас около 85% смертности от коронавируса приходится на людей старше 60 лет.
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…