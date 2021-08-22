В России запланированы испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа

Речь идет о препарате с несколькими вариантами S-белка. Клинические исследования намечены на 2022 год, рассказал агентству ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее о разработке подобной вакцины говорили и в центре «Вектор». Там ссылались на исследования, согласно которым, заболевание коронавирусом и гриппом одновременно осложняет течение последнего и повышает вероятность летального исхода.

