Вашингтон опасается новой террористической угрозы в Афганистане

Это уже вынудило США менять маршруты подъезда к аэропорту Кабула, откуда идет эвакуация.

«Есть большая вероятность того, что ИГИЛ-К (который является самопровозглашенным ответвлением запрещенной в России организации ИГИЛ) попытается совершить террористическую атаку в аэропорту Кабула, сообщил телеканалу CNN чиновник Пентагона. ИГИЛ-К, также известный как Исламское государство Хорасан, не просто враждует с Талибаном, а является, по словам Госдепа США, его «заклятым врагом».

Высокопоставленному дипломату в Кабуле стало известно о реальных террористических угрозах со стороны ИГИЛ-К — речь идет о возможных начинённых бомбами автомобилях, террористах-смертниках и минометных обстрелах. Из-за этого американские вооруженные силы были вынуждены искать альтернативные маршруты к аэропорту, которые будут доступны для граждан США, афганских союзников и граждан третьих стран. Эту информацию через свои источники в Пентагоне и Госдепе подтвердили также телеканал NBC и агентство Associated Press.

Запрещенная в России террористическая организация Талибан, по данным CNN, в курсе усилий американцев, и США координирует с талибами свои действия.

Американское посольство в Кабуле не рекомендовало гражданам самостоятельно добираться до аэропорта. Кроме того, стало известно, что Вашингтон может задействовать гражданскую авиацию для эвакуации из Афганистана.

