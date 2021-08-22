10 человек стали жертвами наводнения в американском штате Теннеси

Еще более 30 остаются в статусе пропавших без вести, передает телеканал CNN. В регионе объявлен третий уровень опасности. Стихия привела к перекрытию дорог и проблемам со связью. Сильные дожди в Теннеси не прекращаются с пятницы. Для помощи спасателям свой вертолет направила Национальная гвардия. Власти просят жителей избегать затопленных дорог и не ездить на автомобилях.