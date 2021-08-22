Глава Крыма привел в пример украинского президента, исправно платящего за квартиру на полуострове

Сергей Аксенов утверждает, что Владимир Зеленский ежемесячно перечисляет по 6 тысяч рублей.

В позапрошлом году агентство Рейтер сообщало, что жена Зеленского приобрела квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Черного моря. Уточнялось что по декларации покупка обошлась в 160 тысяч долларов, однако реальная стоимость жилья почти в 5 раз выше.

В пресс-службе президента заявили, что квартира была куплена законно и по рыночной цене и что семья Зеленского планирует пользовать ей, после возвращения Крыма в состав Украины.