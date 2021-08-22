Путин допустил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Нижний Новгород

В разговоре с губернатором Глебом Никитиным, который выразил надежду на реализацию проекта, Владимир Путин сказал, что ВСМ можно сохранить. По словам главы региона, Нижний Новгород станет чуть ли не еще одним аэропортом Москвы, так как время в дороге между городами составит менее двух часов.

Железную дорогу планировали построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже, по информации газеты «Коммерсант», Путин не одобрил проект.

