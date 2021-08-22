Британия планирует сотрудничать с Россией, Китаем и Индией по вопросу Афганистана

Министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб сказал, что Лондону придется подключать страны с потенциалом сдерживающего влияния, «как бы неудобно это ни было» — главу ведомства цитирует газета The Telegraph. В Британии считают, что создание международной контактной группы позволит сильнее влиять на талибов.

На фоне выхода западных сил из Афганистана, власть в стране захватил «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Из Кабула продолжают эвакуировать иностранцев и афганцев, которые бегут от нового режима.