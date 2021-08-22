Международный форум «Армия» и масштабные игры начнутся сегодня в парке «Патриот»

Сразу два крупных международных мероприятия начнутся сегодня в Подмосковье. Одно из них — военно-технический форум «Армия 2021». Он продлится неделю. За это время компания «Рособоронэкспорт» должна будет принять 35 делегаций, многие из которых возглавят министры обороны, их заместители и высшие руководящие лица государств. Всего в организации получили заявки на проведение сотен презентаций российской продукции военного, гражданского и двойного назначения.

Одновременно с форумом уже второй год подряд стартуют и Армейские международные игры. На полигоне «Алабино» начнётся танковый биатлон. На сегодня запланированы соревнования на этапах «Индивидуальная гонка» и «Эстафета». Помимо этого, как сказано на сайте парка «Патриот», одним из событий совместного проведения игр и форума станет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

Соревнования закончатся через две недели. Всего в них поучаствуют 280 команд из 42 стран.

Впервые Армейские игры провели в 2015 году. На этот раз Россия организует их совместно еще с 11 странами.