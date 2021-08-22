Угроза голода надвигается на Гаити после сильного землетрясения

Жители пожаловались на то, что власти не раздают пострадавшим гуманитарную помощь. Премьер-министр страны Ариэль Анри утверждает, что помощь распределяется центральным органом, и это необходимо для сохранения порядка:

«Мы извлекли уроки из управления гуманитарным кризисом 2010 года. Вот почему мое правительство решило координировать реагирование на сегодняшние чрезвычайные ситуации через один орган — агентство гражданской защиты».

Сообщается, что страдающие от голода гаитяне буквально набрасываются на прибывающие грузовики с гуманитарной помощью, в которых находятся предметы первой необходимости и продукты питания.