Автомобилисты смогут купить полис ОСАГО без получения диагностической карты

Власти решили сделать технический контроль за состоянием машин неформальной процедурой. Автомобиль нужно будет сфотографировать дважды до и после процедуры с непременной привязкой мест работ к местности. Это сильно ограничивает теневой бизнес с дистанционным оформлением карт без каких либо работ, который получил широкое распространение.

Понимая, что на станциях технического обслуживания может возникнуть коллапс, власти поправками в закон разделили эти две процедуры, оставив непременную обязательность. Полис теперь можно купить отдельно, а штрафовать за отсутствие действующей диагностической карты начнут только с 1 марта будущего года, так что у граждан есть возможность пройти процедуру загодя и не всем вместе.



Операторы станций ТО опасаются, что в ближайшие полгода у водителей не будет никакой мотивации проходить процедуру. Вместе с тем, отсутствии карты может вызвать проблемы со страховыми компаниями в случае ДТП,