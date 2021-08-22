Более десяти человек, по данным правозащитников, задержаны на одиночных пикетах у здания ФСБ в Москве

Их участники пришли выразить поддержку журналистам и СМИ, которых власти включили в список иностранных агентов. После полуночи практически всех задержанных отпустили, кроме корреспондента государственного телеканала RT Ильи Васюнина. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По ней может грозить до 30 суток ареста.

Один из пикетировавших здание спецслужбы накануне, главный редактор студии подкастов «Либо, либо» Андрей Борзенко считает, что сейчас важно поддержать издания, которые власти считают иностранными агентами.

Российские власти в пятницу внесли в список иностранных агентов телеканал «Дождь», а также интернет-издание «Важные истории» и нескольких его сотрудников. Всего в этом перечне уже больше сорока СМИ и журналистов.

