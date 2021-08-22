Мероприятия по случаю Дня российского флага, пройдут сегодня в России. В Москве эта дата отмечена концертами. А на Поклонной горе пройдет торжественная церемония с участием президента.

Подсветка пролётов Дворцового моста изменит цвет около девяти вечера. Один пролёт будет освещён белым, другой — красным, и третий — синим цветом до пяти утра. На это время цветами российского флага подсветят чугунные опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны. Также в День российского флага триколор появится в иллюминации небоскрёба Газпрома в Лахте и стадиона «Газпром-Арена». В честь праздника несколько центральных площадей Петербурга и Невский проспект украсили трёхцветными полотнищами, однако изменения в уличном оформлении станут единственным заметным для горожан знаком торжества. Остальные мероприятия в этот день проведут для ограниченного числа участников. В списке акций, который разместили на сайте Смольного, торжественные поднятия флага, книжные выставки и флешмобы а также фестиваль казачьей культуры.

День государственного флага России учредили в день победы над путчем ГКЧП 30 лет назад. Однако в Петербурге праздник впервые широко отметили лишь в 2007 году.