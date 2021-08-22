Граждане России, кто сейчас находится в Афганистане, до конца дня могут сообщить о своем желании уехать из страны.

Россия планирует вывезти своих граждан из Афганистана, практически полностью контролируемого талибами. Посольство призывает всех желающих выйти на связь – телефоны и электронную почту диппредставительство опубликовало в своем Facebook. Как сообщается, в стране находятся несколько сотен граждан России – в основном этнических афганцев. Большая же часть россиян покинула Афганистан еще до наступления талибов из-за эпидемии коронавируса. Многие из тех, кто остался, после захвата Кабула боевиками обращались в дипмиссию с просьбами об эвакуации. Несмотря на то, что Талибан признан в России террористической организации, а его деятельность запрещена, российские власти на протяжении последних лет вели с представителями движения переговоры. Когда многие страны начали эвакуацию своих граждан и дипмиссий после захвата боевиками Кабула, в МИДе заявили, что вывозить людей не планируется, однако позже стало известно, что часть сотрудников диппредставительства все же эвакуируют.

Ранее в МИДе не исключили, что Москва может признать власть Талибана, если боевики будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями.