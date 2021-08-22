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07:02, 22 августа 2021

Задержанные на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке, по словам правозащитников, отпущены из отдела полиции

Задержанные на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке, по словам правозащитников, отпущены из отдела полиции. На ночь оставили только журналиста телеканала RT Илью Васенина. В отношении него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Накануне в центре Москвы прошла акция солидарности со СМИ и журналистами, которых власти включили в перечень иностранных агентов. На пикеты вышли в том числе сотрудники различных изданий. Один из участников акции, правозащитник Марина Литвинович сравнила действия властей с событиями августа 1991 года.

Всего, как сообщалось, на пикетах были задержаны более десятка человек.


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