Задержанные на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке, по словам правозащитников, отпущены из отдела полиции. На ночь оставили только журналиста телеканала RT Илью Васенина. В отношении него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Накануне в центре Москвы прошла акция солидарности со СМИ и журналистами, которых власти включили в перечень иностранных агентов. На пикеты вышли в том числе сотрудники различных изданий. Один из участников акции, правозащитник Марина Литвинович сравнила действия властей с событиями августа 1991 года.

Всего, как сообщалось, на пикетах были задержаны более десятка человек.