Канцлер Германии Ангела Меркель посетит сегодня Украину. В Киеве она намерена встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Лидеры ФРГ и Украины должны будут обсудить, как именно ФРГ будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока – 2» злоупотребит монопольным положением. Ангела Меркель ранее обещала, что Берлин не допустит, чтобы после начала работы нового газопровода Москва использовала этот проект как геополитическое оружие. Также на встрече канцлера с президентом речь пойдёт о ситуации на востоке Украины и о том, как возобновить переговоры о прекращении войны в Донбассе.

На этой неделе Меркель посещала и Москву. Российский президент просил немецкого канцлера повлиять на украинскую сторону в ходе сегодняшнего визита. Владимир Путин говорил, что Киев принял ряд законов, которые противоречат минским договорённостям. По его словам, складывается впечатление, что руководство этой страны решило отказаться от мирного разрешения конфликта.

Ранее в окружении Зеленского выразили уверенность, что визит Меркель будет «весьма содержательным».

