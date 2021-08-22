Центральный банк Ливана выделяет более $200 млн на срочные закупки нефтепродуктов. В стране из-за экономического кризиса возник дефицит бензина и мазута. При этом местные аналитики предупреждают о росте цен на товары и услуги из-за подорожания нефтепродуктов, передает агентство ТАСС. Все это происходит на фоне правительственного кризиса. Еще в июле исполняющий обязанности премьер-министра сложил полномочия, так как не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами.
2021-08-22T06:31:52+03:00
2021-08-22T06:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 22 августа 2021
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