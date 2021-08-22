С космодрома Байконур успешно запустили ракету «Союз» со спутниками оператора OneWeb на борту. Старт несколько раз переносили.

Первоначально Союз должен был отправиться в полет 20 августа, однако его отложили на сутки из-за внештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. Во второй раз старт перенесли уже по просьбе заказчика — компании One Web, которой потребовалось дополнительное время для подготовки миссии. Британцы заверили, что и сама ракета и спутники находятся в стабильных и безопасных условиях. Это уже третий запуск по этой коммерческой программе. В 2019 году первые шесть спутников были выведены на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Второй запуск был произведен с Байконура, а третий с космодрома Восточный в 2020 году. В обоих случаях в околоземное пространство было доставлено 34 аппарата.

Ранее сообщалось, что Роскосмос запланировал около десятка подобных пусков в этом году.