Более семисот человек рассказали о визите полиции в связи с утечкой базы данных сторонников Алексея Навального. Как рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», силовики требуют объяснений о пожертвованиях структурам политика и о попадании данных человека в базу. Среди тех, к кому приходили сотрудники МВД, оказался редактор интернет-издания «Sota Vision» Алексей Обухов. Сам он сказал «Эху», что, по некоторым признакам, личные данные стали известны полицейским скорее из неких оперативных источников.

По мнению Алексея Обухова, последние визиты полицейских к журналистам пока не связаны с конкретными публикациями.