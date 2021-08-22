Более десяти человек задержаны в Москве на одиночных пикетах в поддержку СМИ, которых признали иностранными агентами. Их участники, в том числе журналисты разных изданий, вышли к зданию ФСБ на Лубянке. Сотрудник интернет-издания «Важные истории» (признан Минюстом иностранным агентом), которое власти в минувшую пятницу внесли в список иностранных агентов, Юлия Красникова сказала «Эху», что редакция не намерена прекращать работу.

Юлия Красникова также анонсировала выход нового расследования на следующей неделе.