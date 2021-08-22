Не менее восьми человек стали жертвами урагана «Грейс» в Мексике

Еще трое, по данным властей, пропали без вести. Стихия обрушилась на восточное побережье страны и привела к наводнению. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения. Тем временем в штате Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение из-за приближения урагана «Генри». Он ожидается здесь в ближайшие сутки.