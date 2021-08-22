Не менее восьми человек стали жертвами урагана «Грейс» в Мексике

Еще трое, по данным властей, пропали без вести. Стихия обрушилась на восточное побережье страны и привела к наводнению. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения. Тем временем в штате Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение из-за приближения урагана «Генри». Он ожидается здесь в ближайшие сутки.
2021-08-22T05:05:46+03:00
2021-08-22T05:05:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891008-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 22 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…