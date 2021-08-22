Два человека, по уточненным данным, погибли из-за взрыва гранаты в московской квартире

Среди них – один ребенок. Один пострадавший, 12-летний подросток, находится в реанимации, говорят в московской прокуратуре. Взрыв произошел в жилом доме на северо-западе столицы. Гранату, по предварительной информации, дети нашли на улице и попытались дома вместе с отцом ее разобрать.

