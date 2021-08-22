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05:04, 22 августа 2021

Сильные взрывы были слышны минувшей ночью на востоке Ливана со стороны границы с Сирией

Местная пресса не исключает, что это могут быть ракетные удары Израиля, передает агентство ТАСС. На этой неделе ВВС еврейского государства уже атаковали из ливанского воздушного пространства окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием группировки «Хезболла». В Дамаске утверждают, что силы ПВО сбили большую часть израильских ракет.


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