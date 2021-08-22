Американское руководство может задействовать гражданскую авиацию для эвакуации людей из Афганистана

Как передает агентство Reuters, Белый дом предупредил крупные американские авиакомпании, что для операции могут задействовать принадлежащие им самолеты. При этом, как поясняют источники, воздушные суда гражданских перевозчиков будут вывозить людей с авиабаз, в том числе тех, что находятся на Ближнем Востоке и в Германии. Направлять эти самолеты в Афганистан не планируется. Эвакуация иностранцев и афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов ведется из кабульского аэропорта. Ситуация там обострилась неделю назад, после того как власть в Афганистане взяла признанная в России террористическая и запрещенная группировка «Талибан».