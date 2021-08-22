Американские военные за неделю эвакуировали из Афганистана около 17 тысяч человек, говорят в Пентагоне

Четверть от этой цифры вывезли только за минувшие сутки, отметили в американском командовании. Военно-транспортные самолеты вывозят людей из аэропорта Кабула. Помимо иностранцев, там находятся тысячи афганцев, которые пытаются бежать из страны опасаясь преследования со стороны талибов. Неделю назад власть в Афганистане фактически перешла в руки движения «Талибан», которое в России признано террористическим и запрещено.
2021-08-22T04:08:23+03:00
2021-08-22T04:08:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891000-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 22 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…