Американские военные за неделю эвакуировали из Афганистана около 17 тысяч человек, говорят в Пентагоне

Четверть от этой цифры вывезли только за минувшие сутки, отметили в американском командовании. Военно-транспортные самолеты вывозят людей из аэропорта Кабула. Помимо иностранцев, там находятся тысячи афганцев, которые пытаются бежать из страны опасаясь преследования со стороны талибов. Неделю назад власть в Афганистане фактически перешла в руки движения «Талибан», которое в России признано террористическим и запрещено.