Власти американского штата Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за приближения урагана «Генри»

Они опасаются. что по силе он может не уступать урагану «Сэнди», который почти 9 лет назад унес жизни более 100 человек, почти половина из которых погибли от удара стихии в Нью-Йорке. Ущерб от него тогда оценили в 50 млрд долларов. В крупнейшем мегаполисе США до понедельника будут закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. По предварительным данным, ураган обрушится на город уже через несколько часов.