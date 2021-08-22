UNICEF: более 4 млн ливанцев могут остаться без питьевой воды из-за остановки водоочистных станций

По подсчетам этой организации, почти три четверти жителей страны были лишены летом полноценного доступа к воде. Ситуация угрожает здоровью людей, Ливану грозит рост количества заболеваний, говорится в документе фонда, который оказался в распоряжении агентства РИА Новости. В Ливане уже больше месяца практически полностью остановлены все электростанции из-за отсутствия у государства средств на закупку топлива. По оценкам Всемирного банка, страна переживает один из худших в мировой истории экономических кризисов.
2021-08-22T04:07:11+03:00
2021-08-22T04:07:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 22 августа 2021
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