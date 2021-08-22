Серия демонстраций против ограничений из-за коронавируса прошла во Франции

В них участвовали в общей сложности более 175 тысяч человек, передает французский телеканал BFM. Он отмечает, что вышло меньше, чем неделю назад. Акции на юге страны сопровождались стычками с полицией. Недовольство демонстрантов вызвало введение специальных пропусков, которые подтверждают, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный тест на коронавирус, либо сделали прививки, либо не так давно переболели. Такие сертификаты надо предъявлять при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, крупных торговых центров.