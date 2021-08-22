Инструктор погиб в горах Дагестана во время скоростного спуска туриста

Это произошло в Хунзахском районе, к юго-западу от Махачкалы. По данным полиции, 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося на тросе человека и сорвался в пропасть. Он не был пристегнут страховочной веревкой, добавили в управлении МВД.
2021-08-22T04:04:46+03:00
2021-08-22T04:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 августа 2021
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