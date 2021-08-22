Одному из задержанных на одиночном пикете у здания ФСБ в Москве может грозить до 30 суток ареста

В отношении журналиста государственного телеканала RT Ильи Васюнина составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Его оставили на ночь в отделе полиции. Остальных задержанных отпустили. Накануне в центре Москвы прошли пикеты солидарности со СМИ и журналистами, которых власти внесли в список иностранных агентов. На них вышли в том числе сотрудники разных изданий. По данным правозащитников, более десятка человек были задержаны.
2021-08-22T04:04:17+03:00
2021-08-22T04:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 августа 2021
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