Одному из задержанных на одиночном пикете у здания ФСБ в Москве может грозить до 30 суток ареста

В отношении журналиста государственного телеканала RT Ильи Васюнина составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Его оставили на ночь в отделе полиции. Остальных задержанных отпустили. Накануне в центре Москвы прошли пикеты солидарности со СМИ и журналистами, которых власти внесли в список иностранных агентов. На них вышли в том числе сотрудники разных изданий. По данным правозащитников, более десятка человек были задержаны.