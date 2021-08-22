Мероприятия по случаю Дня российского флага пройдут сегодня в России

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия постановления об одном из национальных символов. Президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии поднятия триколора в Парке Победы на Поклонной горе. По случаю праздника в Москве пройдут концерты. В Санкт-Петербурге в цвета российского флага с помощью подсветки окрасят Дворцовый мост. Кроме того, российский флаг будет поднят на одну из горных вершин Алтая.
2021-08-22T03:07:16+03:00
2021-08-22T03:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 22 августа 2021
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