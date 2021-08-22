Семеро школьников госпитализированы после отравления в подмосковном доме отдыха

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают Роспотребнадзор и следователи. За помощью к медикам обратились участники сбора фехтовальщиков, которые проживали в одинцовском парк-отеле «Ершово». Всем пострадавшим от 10 до 13 лет, следователи говорят, что их здоровью сейчас ничего не угрожает.
2021-08-22T03:06:31+03:00
2021-08-22T03:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 22 августа 2021
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