Семеро школьников госпитализированы после отравления в подмосковном доме отдыха

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают Роспотребнадзор и следователи. За помощью к медикам обратились участники сбора фехтовальщиков, которые проживали в одинцовском парк-отеле «Ершово». Всем пострадавшим от 10 до 13 лет, следователи говорят, что их здоровью сейчас ничего не угрожает.