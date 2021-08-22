Около полутора десятков домов загорелись из-за природного пожара в Самарской области

В региональном управлении МЧС говорят, что спасателям удалось позже ликвидировать возгорание в населенном пункте к востоку от областной столицы. Один человек попал в больницу. В то же время огонь перекинулся на национальный парк «Бузулукский бор», он угрожает еще нескольким селениям. По предварительным данным, причиной пожара стали действия неизвестных, которые подожгли сухую траву.