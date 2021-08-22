Около полутора десятков домов загорелись из-за природного пожара в Самарской области

В региональном управлении МЧС говорят, что спасателям удалось позже ликвидировать возгорание в населенном пункте к востоку от областной столицы. Один человек попал в больницу. В то же время огонь перекинулся на национальный парк «Бузулукский бор», он угрожает еще нескольким селениям. По предварительным данным, причиной пожара стали действия неизвестных, которые подожгли сухую траву.
2021-08-22T03:06:03+03:00
2021-08-22T03:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 22 августа 2021
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