Представители Госдепартамента США отказались комментировать сообщения о возможной хакерской атаке

В ведомстве сказали агентству ТАСС, что они серьезно относятся к защите информации. И добавили, что по соображениям безопасности не могут обсуждать природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности. О взломе систем Госдепартамента, по сведениям американского телеканала Fox News, стало известно пару недель назад. Какого рода информация могла пострадать, и кто подозревается в этом, не уточняется.