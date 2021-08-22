Представители Госдепартамента США отказались комментировать сообщения о возможной хакерской атаке

В ведомстве сказали агентству ТАСС, что они серьезно относятся к защите информации. И добавили, что по соображениям безопасности не могут обсуждать природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности. О взломе систем Госдепартамента, по сведениям американского телеканала Fox News, стало известно пару недель назад. Какого рода информация могла пострадать, и кто подозревается в этом, не уточняется.
2021-08-22T03:05:33+03:00
2021-08-22T03:05:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890982-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 22 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…