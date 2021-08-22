Канцлер Германии Ангела Меркель проведет сегодня переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

Речь пойдет о вопросах безопасности и двусторонних отношений, говорят в Киеве. В том числе обсудят ситуацию на востоке Украины. До этого Меркель провела в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо ситуации в Донбассе также обсуждали тему транзита российского газа через Украину.
2021-08-22T03:04:55+03:00
2021-08-22T03:04:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890980-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 22 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…