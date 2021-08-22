Канцлер Германии Ангела Меркель проведет сегодня переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

Речь пойдет о вопросах безопасности и двусторонних отношений, говорят в Киеве. В том числе обсудят ситуацию на востоке Украины. До этого Меркель провела в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо ситуации в Донбассе также обсуждали тему транзита российского газа через Украину.