Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в секторе Газа, утверждает палестинская сторона

В частности, атаке подверглась электростанция неподалеку от лагеря беженцев, передает агентство ТАСС. Это произошло после того, как израильский пограничник получил огнестрельные ранения в ходе беспорядков и столкновений с палестинцами у границы с Газой. С начала лета Иерусалим нанес по сектору по меньше мере шесть авиаударов. В конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками после очередного обострения конфликта.
2021-08-22T03:04:12+03:00
2021-08-22T03:04:12+03:00
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03:04, 22 августа 2021
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