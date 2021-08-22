Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в секторе Газа, утверждает палестинская сторона

В частности, атаке подверглась электростанция неподалеку от лагеря беженцев, передает агентство ТАСС. Это произошло после того, как израильский пограничник получил огнестрельные ранения в ходе беспорядков и столкновений с палестинцами у границы с Газой. С начала лета Иерусалим нанес по сектору по меньше мере шесть авиаударов. В конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками после очередного обострения конфликта.