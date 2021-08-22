Лесные пожары не угрожают населенным пунктам в Нижегородской области, уверяет региональное руководство

В местной администрации сказали, что контролируют ситуацию. Ранее сообщалось, что больше десяти домов сгорело в поселке на юге области, кроме того, горит лес неподалеку от Сарова, где располагается российский ядерный центр. Как пишет интернет-издание «Нижний Новгород онлайн», дым виден за несколько десятков километров. В самом Сарове повторно введен режим ЧС, на борьбу с пожаром брошены в том числе авиация и Росгвардия. Огонь пришел из соседней Мордовии.