Лесные пожары не угрожают населенным пунктам в Нижегородской области, уверяет региональное руководство

В местной администрации сказали, что контролируют ситуацию. Ранее сообщалось, что больше десяти домов сгорело в поселке на юге области, кроме того, горит лес неподалеку от Сарова, где располагается российский ядерный центр. Как пишет интернет-издание «Нижний Новгород онлайн», дым виден за несколько десятков километров. В самом Сарове повторно введен режим ЧС, на борьбу с пожаром брошены в том числе авиация и Росгвардия. Огонь пришел из соседней Мордовии.
2021-08-22T02:07:16+03:00
2021-08-22T02:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 22 августа 2021
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