Экс-президент Боливии Жанин Аньес нанесла себе порезы в тюрьме

Состояние ее здоровья оценивается как стабильное, говорят власти. Защита Аньес неоднократно просила освободить ее из-под стражи из-за проблем со здоровьем. По словам адвокатов, экс-президент пыталась покончить с собой. Она находится под стражей уже пять месяцев по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. На этой неделе ей также предъявили обвинение в геноциде из-за гибели участников протестов. Аньес стала и.о. президента два года назад, когда в отставку на фоне протестов из-за нарушений на выборах подал глава государства Эво Моралес. Год спустя на новых президентских выборах победил соратник Моралеса.
2021-08-22T02:06:50+03:00
2021-08-22T02:06:50+03:00
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02:06, 22 августа 2021
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