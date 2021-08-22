Бывший посол США в Афганистане вернулся в Кабул

Джон Басс, который покинул свой пост в начале года, будет помогать коллегам в эвакуации людей из страны. В кабульском аэропорту уже находится нынешний посол США Росс Уилсон. Ситуация в воздушной гавани афганской столицы обострилась неделю назад, после того, как Кабул был взят боевиками признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан».