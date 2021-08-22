Бывший посол США в Афганистане вернулся в Кабул

Джон Басс, который покинул свой пост в начале года, будет помогать коллегам в эвакуации людей из страны. В кабульском аэропорту уже находится нынешний посол США Росс Уилсон. Ситуация в воздушной гавани афганской столицы обострилась неделю назад, после того, как Кабул был взят боевиками признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан».
2021-08-22T02:06:16+03:00
2021-08-22T02:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 22 августа 2021
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