Ракета «Союз» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Байконур

Пуск прошел в штатном режиме, сказали в Роскосмосе. Его осуществили с третьей попытки. До этого в пятницу старт перенесли после того, как сработала автоматика. После еще один раз отложили по просьбе иностранного заказчика, поясняли в госкорпорации. В этом году Роскосмос запланировал десять пусков ракет со спутниками связи британской компании.