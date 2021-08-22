Ракета «Союз» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Байконур

Пуск прошел в штатном режиме, сказали в Роскосмосе. Его осуществили с третьей попытки. До этого в пятницу старт перенесли после того, как сработала автоматика. После еще один раз отложили по просьбе иностранного заказчика, поясняли в госкорпорации. В этом году Роскосмос запланировал десять пусков ракет со спутниками связи британской компании.
2021-08-22T02:05:46+03:00
2021-08-22T02:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 22 августа 2021
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