Задержанные на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке, по словам правозащитников, отпущены из отдела полиции

На ночь оставили только журналиста телеканала RT Илью Васенина. В отношении него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Накануне в центре Москвы прошла акция солидарности со СМИ и журналистами, которых власти включили в перечень иностранных агентов. На пикеты вышли в том числе сотрудники различных изданий. Были задержаны не менее 10 человек. По словам адвокатов, им грозят штрафы.