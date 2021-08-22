Задержанные на одиночных пикетах у здания ФСБ на Лубянке, по словам правозащитников, отпущены из отдела полиции

На ночь оставили только журналиста телеканала RT Илью Васенина. В отношении него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Накануне в центре Москвы прошла акция солидарности со СМИ и журналистами, которых власти включили в перечень иностранных агентов. На пикеты вышли в том числе сотрудники различных изданий. Были задержаны не менее 10 человек. По словам адвокатов, им грозят штрафы.
2021-08-22T02:05:20+03:00
2021-08-22T02:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 22 августа 2021
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