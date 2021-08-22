На Байконуре сегодня запланирован старт ракеты «Союз» со спутниками связи оператора OneWeb

Это будет уже третья попытка пуска. Первоначально он должен был состояться еще в пятницу. Однако за несколько секунд до старта его отменили. Сообщалось, что сработала автоматика. После этого пуск отложили на сутки по просьбе иностранного заказчика, поясняли в Роскосмосе. Аппараты OneWeb должны обеспечивать потребителей на земле высокоскоростным интернетом. На орбите насчитывается уже более сотни таких устройств.
2021-08-22T01:07:15+03:00
2021-08-22T01:07:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 22 августа 2021
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